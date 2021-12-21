Після татуювання за $150 з'явилися бородавки: дівчина розповіла про наслідки імпульсивного рішення (фото)

Джейд досі не знає, що саме стало причиною появи пухирців.

20 річна Джейд Гарві з Кейп-Корал, штат Флорида, торік влітку зробила татуювання , після чого на її руках почали з'являтися величезні бородавки. Зрештою їх довелося спалити.

Про це пише The Metro.

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Дівчина подумала, що це була просто реакція шкіри, коли незабаром після вагітності помітила, що з її тату випирають грудочки. Гарві пішла до лікаря, коли вони не припинили рости, де їй сказали, що їх потрібно спалити рідким азотом.

" Будьте обережні щодо того, де ви робите татуювання", - сказала дівчина.

Джейд досі не знає, що саме стало причиною появи бородавок. Але, як виявилося, вони можуть поширюватися на татуювання, нанесені біля вже існуючих фурункулів, а гормони під час вагітності погіршили стан.

Фурункули продовжували збільшуватися, але, оскільки вони не завдавали їй болю чи роздратування, а ак ушерка запевнила дівчину, що турбуватися нема про що, їх залишили у спокої. У вересні дівчина народила свою першу доньку Еллу Спрінг Гарві, але навіть після цього бородавки не зникли.

Metro

Тоді вона пішла до свого лікаря, який повідомив їй, що пацієнтка повинна видалити їх, випаливши або використовуючи крем. Оскільки породілля годувала грудьми, вона не хотіла використовувати крем, тому вирішила спалити їх за допомогою рідкого азоту.

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"Здавалося, що вона спалювала мою шкіру. Здавалося, ніби смолоскип під рукою або я тримав сухий лід", - пригадує потерпіла.

На жаль, наступного місяця їй довелося повернутися на сеанс, тому що грудочки з'являлися знову. Дівчина поділилася своєю історією на TikTok, яка зараз набрала майже 200 тисяч уподобань.

"Будьте обережні, до кого ви ходите і де робите татуювання – уникайте місць поблизу бородавок і не будьте імпульсивними", - сказала дівчина, зауваживши, що витратила на малюнок на тілі 150 доларів (понад 4 тисячі гривень).

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