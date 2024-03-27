Після теракту в "Крокус Сіті" у Росії виникла нова фобія: Киргизстан попередив своїх громадян

Після теракту в концертному залі “Крокус Сіті” на околиці Москви, у вчиненні якого звинувачують чотирьох громадян Таджикистану, в Росії поширюється упередження щодо громадян із переважно мусульманських держав Центральної Азії.

Як повідомляє Reuters, у МЗС Киргизстану закликали громадян цієї країни відвідувати Росію лише в разі необхідності.

У повідомленні зовнішньополітичного відомства цієї центральноазійської країни радять своїм співгромадянам перед поїздкою до РФ завжди мати із собою всі необхідні документи та виконувати законні розпорядження російської поліції.

В агентстві нагадали, що окрім чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту таджиків, російські силовики затримали ще трьох громадян — двох родом з Таджикистану і одного з Киргизстану.

Останнього звинувачують в тому, що він надавав притулок нападникам на “Крокус Сіті Хол”. Він також перебуває під вартою, як і двоє інших пособників терористів та безпосередні виконавці теракту.

Російські інформаційні Telegram-канали повідомляють також, що влада сусіднього Узбекистану надала подібну пораду всім узбецьким громадянам, які зараз перебувають у Росії або планують туди поїхати.

Telegram-канал “Подъем” повідомив про зростання різко негативного ставлення до вихідців із Центральної Азії у Росії, насамперед до таджиків. Мігранти з цих країн у Росії почали втрачати заробіток. Наприклад, багато користувачів скасовують таксі, якщо водій — таджик.

Нагадаємо, відповідальність за терористичну атаку в Москві, в якій, за останніми даними, загинули 139 людей і 182 зазнали поранень, взяла "Ісламська держава". Теракт пояснюють війною з "країнами, які борються з ісламом". Фотографію чотирьох чоловіків, обличчя яких заховані за масками, опублікувало агентство Amaq, афілійоване до “Ісламської держави”. Після затримання усіх звинувачених у тероризмі доправили до зали суду з очевидними слідами побоїв та каліцтвами.

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