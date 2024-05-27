Після тривалої перерви у Білорусі розпочалися військові навчання із РФ: чи є небезпека для України

Під час навчання будуть відпрацьовані питання управління різнорідними силами авіації.
Від понеділка, 27 травня, у Білорусі розпочалися спільні військові навчання Військово-повітряних сил (ВПС) і ППО із Росією, які триватимуть до 31 травня.
Про це повідомляє Міністерство оборони РБ.
Там зазначають, що до навчання залучаються авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ Збройних Сил Білорусі, екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації ВКС ЗС РФ.
"Під час навчання будуть відпрацьовані питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань. Основні зусилля спрямовані на вирішення завдань з прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу. Крім того, на авіаційних полігонах екіпажам належить практично відпрацювати низку питань в інтересах прикриття підрозділів сухопутних військ", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні моніторинговий канал повідомляв, що до Білорусі прилетіли два російські гелікоптери. Сьогодні прилетіли ще шість вертольотів ЗС РФ.
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