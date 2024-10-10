Після урагану у США безвісти зникла родина українців з Херсона: серед них 13-річний хлопчик (фото)

41-річна Анастасія, 40-річний Дмитро і їхній 13-річний син Євген вважається зниклими безвісти від 26 вересня. Їх досі не знайшли.

Внаслідок потужного урагану "Гелен" у США серед сотень людей, які зникли безвісти є родина з України.

Про це повідомила волонтерка і етнографиня Устя Стефанчук у своєму Facebook. Також про зникнення родини українців пишуть місцеві пабліки у США у Facebook.

За її словами, 41-річна Анастасія, 40-річний Дмитро і їхній 13-річний син Євген, а також 80-річна бабуся Тетяна втекли з Херсону і оселилися в маленькому містечку в Північній Кароліні.

Це місце стало епіцентром урагану. Родина вважається безвісти зниклою від 26 вересня.

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"Перевірила от знову в місцевій групі розшуку, досі не знайдено (що підтверджують родичі з іншого міста). Втекти від війни, від окупації, щоб одного дня твій новий дім в цілком безпечній країні змило рікою так, що навіть місця, де він стояв більше нема. Якось так х**ово на душі від цієї історії. Кілька днів ніби почала курсувати інформація, що батьків знайшли, але хлопчика – ні. Але згідно свідчень родичів, станом на сьогодні не знайдено нікого з них. Так хочеться, щоб ця історія ще мала щасливе завершення", – зазначила Стефанчук.

Нагадаємо, що Сполучені Штати потерпають від потужних ураганів. Ураган "Гелен", що накрив південний схід США, забрав життя понад двох сотень людей.

Проте уже незадовго після цього, у ніч на 10 жовтня потужний ураган "Мілтон" досяг штату Флорида, спричинивши торнадо, повені та підтоплення.

Через цей ураган президент США Джо Байден не приїде на зустріч "Рамштайну" до Німеччини, щоб зосередитися на внутрішніх проблемах після стихії.

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