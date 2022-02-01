Після вбивства двох злочинців у федеральних в'язницях США оголосили локдаун

Після вбивства двох злочинців у федеральних в'язницях США оголосили локдаун

За даними ЗМІ, конфлікт спалахнув між членами жорстокої вуличної банди MS-13

У США після вбивства у пенітенціарній установі двох злочинців у понад 120 федеральних в'язницях по всій країні оголосили локдаун.

Про це інформує The Associated Press.

Зазначається, що у понеділок, 31 січня, співробітники в'язниці USP Beaumont у Бомонті, штат Техас, повідомили про бійку між кількома в'язнями, внаслідок якої двоє засуджених чоловіків 34 і 54 років померли в медзакладі, а ще двоє продовжують лікування.

За даними видання, конфлікт спалахнув між членами жорстокої вуличної банди MS-13

Інцидент викликав побоювання щодо того, що насильство може поширитися на інші установи, через що у понад 120 федеральних в'язницях оголосили локдаун. Відтепер ув'язнені більшу частину дня перебувають у своїх камерах, а відвідування будуть скасовані.

Як пише видання, впродовж кількох останніх місяців у федеральній тюремній системі США виникла низка серйозних проблем з безпекою, зокрема декілька смертей і ножових поранень ув'язнених.

Міністерство юстиції США у січні оголосило про відставку директора Федерального бюро тюрем Майкла Карвахаля на тлі скандалу з інформацією про корупцію та неправомірні дії в агентстві.

У листопаді 2007 року двоє ув'язнених з Бомонта вирвалися з кайданок, вдарили ногами двох співробітників виправної установи, які супроводжували їх до камер, та вкрали ключі, після чого зарізали одного з в'язнів.

Декілька місяців потому, у лютому 2008 року, ув'язнений з Бомонта був задушений у своїй камері двома іншими засудженими, один з яких був співзасновником тюремної банди Dead Man Incorporated.

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