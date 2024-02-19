Після вбивства Навального в Росії взялися за Ходорковського: деталі від ГУР

В РФ дискутуються можливі методи продовження "зачистки" впливових осіб у середовищі російської опозиції в інших країнах.

Після вбивства у в'язниці Олексія Навального, у Кремлі та спецслужбах Росії взялися обговорювати подальші дії щодо інших опозиціонерів. Зокрема, активно обговорюється діяльність Михайла Ходорковського.

Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив у Мережі.

"Після вбивства у в'язниці Олексія Навального, у москві, за наявними даними, усі вихідні проводилися наради в адміністрації "президента" та російському гестапо (спецслужбах рф) щодо подальших дій стосовно інших російських опозиціонерів", – йдеться в заяві представника української військової розвідки.

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Він додав, що в західних країнах Навальний сприймався як одна з центральних фігур опозиції кремлівському режиму. Тепер, за словами Юсова, перед черговими виборами президента РФ тамтешній режим шукає способи протидії тим політичним фігурам, які розкривають нелегітимність та нікчемність перепризначення Путіна на посаду.

"Зокрема, активно обговорюється діяльність Михайла Ходорковського, який продовжує уособлювати помітний політичний та медійний ресурс, критичний до російської влади воєнних злочинців", – уточнив представник ГУР.

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Він додав, що в РФ також дискутуються можливі методи продовження "зачистки" впливових осіб у середовищі російської опозиції в інших країнах та наслідки проведення активних заходів на території країн вільного світу.

Нагадаємо, про смерть Навального стало відомо 16 лютого. Прессекретарка опозиціонера Кіра Ярмиш повідомила, що Навального вбили в колонії о 14:17 за місцевим часом.

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Зауважимо, влітку 2023 року колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович припустив, що після краху режиму Путіна РФ може очолити Ходорковський, який відбував покарання в колонії і вважається в’язнем сумління.

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