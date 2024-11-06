Після виборів президента у США випробували міжконтинентальну ядерну ракету

Пізно увечері у вівторок, 5 листопада, одразу після виборів президента США, космічні сили країни провели випробування неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яка носієм ядерної зброї.

Про це повідомили на сайті бази “Ванденберг”, з якої відбувся тестовий запуск.

“Тестові запуски міжконтинентальних балістичних ракет демонструють, що американський парк міжконтинентальних балістичних ракет готовий, надійний та ефективний у використанні”, — йдеться у повідомленні.

У Командуванні глобального удару ВПС США зазначили, що метою випробування була перевірка ефективності, готовності і точності системи озброєння, а також демонстрація ядерних сил США та запевнення у смертоносності та ефективності ядерного стримування.

Випробування було плановим, відповідно до стандартних процедур США надіслали передзапускове повідомлення та заздалегідь повідомили уряд Росії відповідно до двосторонніх зобов’язань.

Відомо, що станом на 2009 рік у США було 450 ракет, на яких встановлено 550 ядерних боєголовок. Minuteman III перебуває на озброєнні армії США з 1970 року. Дальність польоту цієї ракети становить приблизно 9,5 тисячі кілометрів.

Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада кандидат в президенти США Дональд Трамп виступив перед своїми прихильниками у Флориді з переможною промовою. Під час виступу він назвав себе 47-м президентом США.

Читайте також: