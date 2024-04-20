Після виборів Путін знов зник з публічного простору: що пишуть ЗМІ

"Свіжообраний" президент РФ Володимир Путін знову зник з поля зору й повернувся до "бункерного" життя. Він майже не залишає Кремль і свою резиденцію в Ново-Огарьово, а за останні два тижні в його графіку взагалі не було виїзних заходів.

Про це пише "Агентство".

"В останній рік перед виборами Путін скоротив свої поїздки до мінімуму. У 2023 році він провів на людей всього 147 днів, тобто близько п'яти місяців з 12. Решту часу він не виїжджав за межі своїх резиденцій, а на зустрічі до нього не запрошували ні журналістів, ні будь-кого, крім наближених чиновників і лояльних політиків", – йдеться у повідомленні.

За інформацією журналістів, під час виборчої кампанії з 8 грудня до 20 квітня Путін брав участь у 100 виїзних заходах, але їх інтенсивність суттєво зменшилась після 11 березня. В останній тиждень перед виборами, з 11 до 17 березня, та після 5 квітня президента взагалі не бачили у публічному просторі.

В останні два тижні Путін брав участь тільки в онлайн-нарадах та провів кілька телефонних розмов. Він навіть відмовився від візиту до постраждалих регіонів після того, як 5 квітня в Орську прорвало дамбу, що викликало критику в соцмережах.

Нагадаємо, ПАРЄ ухвалила сенсаційні рішення про Путіна, РПЦ та російські НПЗ. Вибори президента РФ названо нечесними та несправедливими, тому в ПАРЄ закликають припинити всі контакти зі злочинною путінською владою.

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