Після виборів у Польщі може змінитися влада: лідер опозиції Дональд Туск оголосив про “кінець поганих часів”

Опозиційні політичні сили набрали більше голосів, ніж консервативна партія ПіС, яка зараз перебуває при владі.

За результатами парламентських виборів у Польщі в неділю, 15 жовтня, проєвропейська центристська опозиція може отримати парламентську більшість. Згідно з результатами екзитполу, три опозиційні політичні сили набрали більше голосів, ніж консервативна партія ПіС, яка зараз перебуває при владі, разом з ультраправими.

Як повідомляє Reuters, лідер опозиційної “Громадянської коаліції”, експрем'єр та колишній голова Європейської ради Дональд Туск оголосив про кінець уряду ПіС та “кінець поганих часів”.

Хоча партія “Право і Cправедливість” посіла перше місце на виборах з результатом майже 37%, але вона не зможе сформувати більшість у Сеймі.

Такий результат дозволяє партії влади претендувати лише на 200 місць у парламенті із загальних 460. Навіть разом із ультраправою партією “Конфедерація”, за теперішніми результатами екзитполу, вони можуть отримати лише 212 депутатських мандатів.

Натомість три партії центристської опозиції (“Громадянська коаліція” Дональда Туска, християнські демократи “Третього Шляху” та коаліція лівих сил) разом отримали 248 місць у парламенті.

"Ми здобули демократію, ми здобули свободу... Цей день увійде в історію як світлий день відродження Польщі", - заявив Туск після оголошення результатів екзитполу у штаб-квартирі Громадянської коаліції.

Водночас лідер партії ПіС Ярослав Качинський сказав, що поки неясно, чи дозволить результат виборів претендувати його партії на новий термін при владі, але додав, що “ми повинні мати надію".

Критики ПіС стверджують, що після приходу партії до влади в 2015 році, у Польщі було посилено політичний вплив на суди та перетворено державні ЗМІ на пропагандистські засоби. Близько 110 мільярдів євро коштів ЄС, призначених для Польщі, були заморожені через проблеми з верховенством права.

Лідер “Громадянської коаліції” Дональд Туск, колишній президент Європейської ради, пообіцяв налагодити відносини Варшави з Брюсселем, які були напруженими через численні суперечки щодо таких питань, як незалежність судової системи, права ЛГБТ та міграція.

За даними виборчої комісії, на недільних виборах була найвища явка на парламентських виборах у посткомуністичній історії Польщі – 72,9%.

Нагадаємо, на виборах до Сейму Польщі найбільше голосів виборців отримала партія ПіС (“Право і Солідарність”), яка перебуває при владі від 2015 року. ТСН.ua опублікував результати екзитполу.

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