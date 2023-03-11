Після вибухів у Мачулищах Лукашенко може взяти участь у підготовці провокації з боку Білорусі – опозиціонер РБ

Істерична реакція самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на вибухи на військовому аеродромі "Мачулищі", може вказувати на те, що у РБ дійсно може готуватися велика провокація за його участі.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів білоруський опозиціонер, ексзаступник міністра закордонних справ Білорусі та екскандидат на посаду президента Білорусі Андрій Санніков.

Санніков підкреслив, що режим Лукашенка є повноцінним учасником війни Росії проти України, оскільки Білорусь надає всю свою територію Кремлю для війни.

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"А суб’єктивні фактори, істерики Лукашенка та його брехливі висловлювання щодо події у Мачулищах, можуть вказувати на те, що дійсно може готуватися велика провокація за його участі. Ми бачимо, що постійно випробовують кордони. Польща встановлює укріплення, зокрема протитанкові їжаки, на кордоні з Білоруссю. Зміцнює кордон Литва. Постійно відбуваються провокації на цьому напрямку з використанням мігрантів, це почалося задовго до вторгнення Росії за допомогою Білорусі на територію України", - зазначив він.

Білоруський опозиціонер зауважив, що постійно відбуваються провокації з боку прикордонників режиму Лукашенка, також з боку військових.

Удар по білоруському аеродрому "Мачулищі"

У Білорусі 26 лютого пролунали вибухи на військовому аеродромі "Мачулищі" – значні пошкодження отримав літак далекого радіолокаційного відстеження А-50У повітряно-космічних сил РФ, який координував запуски крилатих ракет по Україні. Військовий об'єкт був атакований дронами.

У понеділок, 27 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів термінову нараду із силовиками. Під час наради Лукашенко не назвав конкретні причини зібрання, однак він закликав посилити заходи безпеки на прикордонних територіях Білорусі.

Білоруські партизани показали відео атаки на літак РФ ДРЛВ А-50 ВКС. На ньому видно кадри, як дрон безперешкодно літає над аеродромом "Мачулищі".

Згодом у Білорусі оголосили у розшук 29-річного уродженця тимчасово окупованого Криму Миколу Швеця, якого підозрюють у причетності до вибухів на військовому аеродромі.

Микола Швеця затримали та привели на ефірі телеканалу "Білорусь 1". Чоловік розповів, як його нібито "готували" до теракту в Білорусі.

Оперативний співробітник КДБ Білорусі в ефірі державного телебачення заявив, що до “спроби організації теракту” з російським літаком А-50У на аеродромі в Мачулищах причетні спецслужби Польщі.

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