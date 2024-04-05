Після вибухів у Росії заявили про збиття 53 БПЛА у чотирьох регіонах

Найбільше дронів "завітали" до Ростовської області – одразу 44.
Міноборони Росії стверджує про знищення та перехоплення 53 безпілотників уночі та вранці 5 квітня.
Про це йдеться у заяві пресслужби відомства у Мережі.
У Міноборони вказали, що протягом ночі та раннього ранку 5 квітня було припинено спроби атак із застосуванням безпілотників літакового типу по об'єктах на території РФ.
Стверджується, що чергові засоби ППО начебто перехопили та знищили над територіями Ростовської (44 БПЛА), Саратовської (1 БПЛА), Курської (1 БПЛА) та Бєлгородської (1 БПЛА) областей, а також над територією Краснодарського краю (6 БПЛА).
Нагадаємо, вночі пролунали вибухи у Морозовську та Єйську, що у Краснодарському краї РФ. В соцмережах повідомлялося про ймовірність атаки дронами на військові аеродроми в цих містах.
Вибухи також прогриміли у Курській області. Ці звуки потрапили на відео.
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