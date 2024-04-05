Після вибухів у Росії заявили про збиття 53 БПЛА у чотирьох регіонах

Міноборони Росії стверджує про знищення та перехоплення 53 безпілотників уночі та вранці 5 квітня.

Про це йдеться у заяві пресслужби відомства у Мережі.

У Міноборони вказали, що протягом ночі та раннього ранку 5 квітня було припинено спроби атак із застосуванням безпілотників літакового типу по об'єктах на території РФ.

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Стверджується, що чергові засоби ППО начебто перехопили та знищили над територіями Ростовської (44 БПЛА), Саратовської (1 БПЛА), Курської (1 БПЛА) та Бєлгородської (1 БПЛА) областей, а також над територією Краснодарського краю (6 БПЛА).

Нагадаємо, вночі пролунали вибухи у Морозовську та Єйську, що у Краснодарському краї РФ. В соцмережах повідомлялося про ймовірність атаки дронами на військові аеродроми в цих містах.

Вибухи також прогриміли у Курській області. Ці звуки потрапили на відео.

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