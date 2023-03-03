Після вибухів з аеродрому в Єйську зникли 6 винищувачів Су-34 (фото)

З військового аеродрому в російському Єйську після вибухів і пожежі зникли шість винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Про це повідомляє "Радіо свобода" із посиланням на супутниковий знімок сервісу Planet.com.

Відсутність розташований зазвичай на стоянці літаків Су-34 зафіксована на зробленому 2 березня супутниковому фото.

На викладеному відео містяться знімки аеродрому в Єйську за 15 лютого та 2 березня. Зафіксований на фото і полігон протиповітряної оборони поряд аеродромом: знімки датовані 22 лютого та 2 березня. На свіжих знімках околиць аеродрому видно поля, що вигоріли.

Нагадаємо, вибухи в районі військового аеродрому в Єйську пролунали 28 лютого. Після них на місці було видно пожежу та чорний дим.

Після інциденту голова Єйського району Роман Бублік запевнив, що це пов’язано з начебто військово-тактичними навчаннями.

Коментуючи ці та інші вибухи, що останнім часом дедалі частіше стаються в РФ, секретар РНБО України Олексій Данілов сказав: "Це ж не наша територія, ми ж не бачимо, хто у них там бешкетує".

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