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Після відмови Токаєва визнавати "ЛДНР" Росія припинила відвантаження казахстанської нафти

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Після відмови Токаєва визнавати "ЛДНР" Росія припинила відвантаження казахстанської нафти

Фото: Associated Press

За офіційною версією, в акваторії Каспійського нафтопроводу виявили 50 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Росія призупинила відвантаження казахстанської нафти на західні ринки у порту Новоросійська на узбережжі Чорного моря.

Про це пише російське видання "Комерсант".

За офіційною версією, в акваторії Каспійського нафтопроводу виявили 50 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Як мінімум до кінця місяця триватимуть роботи по розмінуванню, тому відвантаження нафти можуть бути з перебоями.

Казахстанський Telegram-канал ORDA звернув увагу, що про призупинення відвантаження нафти оголосили одразу після виступу президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва на економічному форумі у Петербурзі, де він заявив, що не визнаватиме "незалежність" псевдореспублік на Донбасі.

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