Після відмови Токаєва визнавати "ЛДНР" Росія припинила відвантаження казахстанської нафти

За офіційною версією, в акваторії Каспійського нафтопроводу виявили 50 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.
Росія призупинила відвантаження казахстанської нафти на західні ринки у порту Новоросійська на узбережжі Чорного моря.
Про це пише російське видання "Комерсант".
За офіційною версією, в акваторії Каспійського нафтопроводу виявили 50 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Як мінімум до кінця місяця триватимуть роботи по розмінуванню, тому відвантаження нафти можуть бути з перебоями.
Казахстанський Telegram-канал ORDA звернув увагу, що про призупинення відвантаження нафти оголосили одразу після виступу президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва на економічному форумі у Петербурзі, де він заявив, що не визнаватиме "незалежність" псевдореспублік на Донбасі.
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