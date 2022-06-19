Після відмови Токаєва визнавати "ЛДНР" Росія припинила відвантаження казахстанської нафти

За офіційною версією, в акваторії Каспійського нафтопроводу виявили 50 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Росія призупинила відвантаження казахстанської нафти на західні ринки у порту Новоросійська на узбережжі Чорного моря.

Про це пише російське видання "Комерсант".

За офіційною версією, в акваторії Каспійського нафтопроводу виявили 50 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Як мінімум до кінця місяця триватимуть роботи по розмінуванню, тому відвантаження нафти можуть бути з перебоями.

Казахстанський Telegram-канал ORDA звернув увагу, що про призупинення відвантаження нафти оголосили одразу після виступу президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва на економічному форумі у Петербурзі, де він заявив, що не визнаватиме "незалежність" псевдореспублік на Донбасі.

Читайте також: