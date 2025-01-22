Після виселення орендаря власник виявив 200 пляшок з сечею та мішки з фекаліями (шокувальні фото)

В Англії за два роки життя орендар накопичив 200 пляшок сечі та великі купи сміття в орендованій квартирі. Після виселення власник нерухомості виявив купи сміття та мішки з фекаліями.

Про це пише Daily Star.

36-річний Ян розповів, що орендар відмовлявся дозволяти перевірки майна протягом усіх двох років, поки жив там. Коли він нарешті отримав доступ до квартири, він ледве зміг відкрити двері через трифутову купу сміття, що стояла за ними. Ян був ще більше шокований, коли виявив додаткові купи сміття, включаючи 200 пляшок від горілки, заповнених сечею, та мішки з людськими фекаліями.

"Як тільки двері відчинилися, це було як у тропічному лісі, настільки було вологе повітря. Ми не могли відчинити двері, тому що там було стільки сміття, але коли вдалося, я не можу описати цей запах. Це був такий запах, який я ніколи не відчував раніше. Було кілька сотень пляшок з сечею і мішки з фекаліями, і я це відчував. Мені довелося лізти через сміття в масці та рукавичках, тому що все було заповнене. Неможливо було пройти до спальні чи ванної. Туалет був заблокований. Сміття перегниває. Там були коробки від їжі на винос, яєчні шкаралупи, порожні банки. Це були два роки накопиченого сміття", — розповів він.

Наслідки

Ян зазначив, що на дивані було одне вільне місце, ймовірно, де орендар спав та сидів. Вікна та жалюзі ніколи не були відкриті, хоча на вулиці був гарний сад.

Він додав, що не розуміє, як людина може жити в таких умовах, і вважає це жорстоким, що немає підтримки для таких людей.

Наслідки

За його словами, він купив квартиру в 2017 році і не мав проблем з попередніми орендарями. Здавав її без меблів. Орендар мав шестимісячний контракт, після чого перейшов на автоматичне продовження. Однак орендар не дозволяв проводити перевірки, хоча зазвичай перевіряють стан квартири кожні шість місяців. Ян боявся натискати занадто сильно, оскільки не мав права входити без дозволу, якщо не трапилася надзвичайна ситуація.

Сусід з верхнього поверху розповів, що орендар не виносить сміття і майже не виходить з квартири, що викликало занепокоєння за його стан. Через шість чи сім місяців він звернувся до благодійних організацій, але вони сказали, що не можуть нічого зробити без звернення орендаря. В результаті йому довелося отримати розпорядження на виселення.

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