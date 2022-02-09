Після візитів до Києва та Москви Макрон зателефонував Байдену: у Білому домі розкрили подробиці розмови

Після візитів до Києва та Москви Макрон зателефонував Байдену: у Білому домі розкрили подробиці розмови

За тижень - це уже третя телефонна розмова лідерів Франції та США.

Президент Франції Еммануель Макрон обговорив з американським лідером Джо Байденом свої візити до України та Росії, які відбулися 7-8 лютого.

Про це на брифінгу у середу, 9 лютого, повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що за тиждень - це уже третя телефонна розмова лідерів Франції та США. Також Псакі додала, що запланові переговори з європейськими колегами, які Байден проведе найближчим часом. "Президенти Байден і Макрон розмовляли сьогодні вранці після візитів французького лідера до України та Росії", - сказала Псакі.

Окрім цього, прессекретарка Білого дому розповіла, що поки що Вашингтон не дав оцінку результатів візиту президента Франції до Москви і Києва.

На сайті Білого дому з'явилися подробиці розмови. В пресрелізі повідомляється, окрім обговорення нещодавньої зустрічі президента Макрона до Росії та Україні, лідери двох країн розмовляли про поточні дипломатичні зусилля та зусилля стримування російської агресії проти України. Зазначається, стримування РФ здійснюються у тісній координації з союзниками та партнерами США.

Нагадаємо, 8 лютого президент Франції Еммануель Макрон прибув до Києва для переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським. Головні тези виступів Зеленського та Макрона перед журналістами читайте тут.

Напередодні французький лідер зустрічався у Москві з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним. Після переговорів з російським лідером Макрон зазначив, що ця розмова була змістовною.

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