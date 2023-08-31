Після заборони Twitter: платформа X дозволить розміщувати платну політичну рекламу

Компанія X (колишня Twitter) повертає платну політичну рекламу. Раніше подібний контент був заборонений.

Про це повідомляє TechCrunch.

Що відомо

Слід нагадати, що у 2019 році під керівництвом тодішнього гендиректора Джека Дорсі реклама була заборонена. Йшлося про те, що "охоплення політичних повідомлень потрібно заробляти, а не купувати". Так, компанія заборонила контент, який посилається на:

кандидата;

політичну партію;

обраного чи призначеного чиновника;

вибори;

референдум;

виборчий бюлетень;

законодавство;

ухвалу;

директиву;

судовий результат.

Заборона також охоплювала широкий спектр контенту, включаючи будь-яку рекламу, яка закликає до голосування, прохання про фінансову підтримку та пропаганду за або проти будь-якого з перерахованих вище типів політичного контенту.

Тепер же X заявила, що почне дозволяти політичну рекламу в межах зусиль щодо зміцнення своєї прихильності до свободи вираження думок. Аналітики вважають, що, найімовірніше, компанія просто потребує додаткових коштів від продажу політичної реклами. За даними The New York Times, продаж реклами X у США впав на 59% порівняно з минулим роком.

Водночас у компанії заявляють, що продовжать застосовувати особливу політику до платної політичної реклами в США. Так, не дозволятиметься просування контенту, що вводить в оману, або контенту, що підриває суспільну довіру до виборів. Крім того, планується створення глобального центру прозорості реклами, доступний для всіх, хто хоче переглядати політичні пости, які просуваються на X. Раніше таку опцію запропонувала Meta – конкурент X.

Йдеться також про інші заходи щодо захисту дискурсу на платформі, зокрема – політику громадянської чесності. Також планують додавати загальнодоступні ярлики до всіх публікацій, які потенційно порушують її. Вочевидь, компанія боротиметься зі шкідливим контентом, таким як залякування чи обман виборців, але не буде цензурувати публічні дебати.

Нагадаємо, у липні Ілон Маск анонсував перейменування Twitter на X, що мало стати частиною ребрендингу. Впізнавана пташка також зникла з логотипа.

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