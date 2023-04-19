Після загибелі Татарського гіпсові статуетки почали надходити й іншим російським пропагандистам (відео)

Один із пропагандистів вже встиг звинуватити в цьому українську розвідку та СБУ.

Декілька російських політологів-пропагандистів і так званих військових експертів одночасно отримали підозрілі посилки з гіпсовими погруддями всередині. Зауважимо, що саме внаслідок детонації вибухівки в такій статуетці загинув пропагандист Владлен Татарський.

Про це повідомляють російські телеграм-канали Mash та Shot.

Так, 68-річний російські військовий експерт Костянтин Сівков повідомив поліції, що йому надійшов пакунок від скульптора Микити Баріна з Ульяновська. За даними з відкритих джерел, цей скульптор очолює фірму з виробництва гіпсових виробів. За припущеннями Сівкова, у пакунку міг бути бюст радянського маршала Георгія Жукова.

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Пропагандист одразу узявся звинувачувати в розсиланні таких посилок українську розвідку та СБУ.

Сівков не ризикнув відкривати подарунок і передав його до поліції. Сапери не знайшли в посилці вибухівку, однак вилучили її. За словами військового експерта, це вже третя "підозріла" посилка за останній місяць: спочатку були квіти та якийсь невідомий предмет.

Майстер, якому замовили статуетки, заявив, що "клієнт наполягав, щоб їх доставили на Великдень, але з позначкою "подарунки до Дня волонтера" (5 грудня). Замовлення одразу видалося йому підозрілим".

За словами військового експерта, такі ж посилки були відправлені військовому публіцисту Владиславу Шуригіну (він це спростовує), Костянтину Ісаєву, Тимофію Сергійчеву та кореспонденту агентства ТАРС Михайлу Терещенку.

Російські правоохоронці наразі з'ясовують, хто і навіщо розіслав такі неоднозначні подарунки.

Нагадаємо, 2 квітня в кафе Санкт-Петербурга внаслідок вибуху загинув колаборант та російський пропагандист Владлен Татарський. Здетонувала статуетка, подарована одною з відвідувачок. У статуетку заклали гексоген – сліди саме цієї вибухової речовини були знайдені на одязі загиблого військкора.

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