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Після захоплення Панджшер таліби влаштували "святкову" стрілянину: 17 загиблих, понад 40 поранених

Автор
Олена Вус
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Після захоплення Панджшер таліби влаштували "святкову" стрілянину: 17 загиблих, понад 40 поранених

Associated Press

Представник талібів закликав бойовиків руху припинити стрілянину в Кабулі.

У Кабулі щонайменше 17 людей загинули і ще 41 людина отримала поранення внаслідок стрілянини у повітря, яку відкрили таліби в  ніч проти суботи, 4 вересня, святкуючи "перемогу" над непідконтрольною провінцією Панджшер.

Про це повідомляє Reuters.

Представник талібів Забіхулла Муджахід в Twitter закликав бойовиків руху припинити стрілянину в Кабулі, оскільки це може завдати шкоди місцевому населенню.

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