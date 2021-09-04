Після захоплення Панджшер таліби влаштували "святкову" стрілянину: 17 загиблих, понад 40 поранених

Представник талібів закликав бойовиків руху припинити стрілянину в Кабулі.
У Кабулі щонайменше 17 людей загинули і ще 41 людина отримала поранення внаслідок стрілянини у повітря, яку відкрили таліби в ніч проти суботи, 4 вересня, святкуючи "перемогу" над непідконтрольною провінцією Панджшер.
Про це повідомляє Reuters.
Представник талібів Забіхулла Муджахід в Twitter закликав бойовиків руху припинити стрілянину в Кабулі, оскільки це може завдати шкоди місцевому населенню.
Нагадаємо:
- Напередодні в "Талібані" заявили про захоплення непідконтрольної провінції Панджшер. Водночас сили опору цю інформацію заперечують.
- Також таліби продемонстрували на державному телебаченні пропагандистський відеоролик параду, під час якого перед трибуною пройшла колона техніки з американською зброєю, різними видами бомб та поясами смертників-шахідів.