Після захоплення Панджшер таліби влаштували "святкову" стрілянину: 17 загиблих, понад 40 поранених

Представник талібів закликав бойовиків руху припинити стрілянину в Кабулі.

У Кабулі щонайменше 17 людей загинули і ще 41 людина отримала поранення внаслідок стрілянини у повітря, яку відкрили таліби в ніч проти суботи, 4 вересня, святкуючи "перемогу" над непідконтрольною провінцією Панджшер.

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Про це повідомляє Reuters.

Представник талібів Забіхулла Муджахід в Twitter закликав бойовиків руху припинити стрілянину в Кабулі, оскільки це може завдати шкоди місцевому населенню.

Нагадаємо:

Напередодні в "Талібані" заявили про захоплення непідконтрольної провінції Панджшер . Водночас сили опору цю інформацію заперечують.

. Водночас сили опору цю інформацію заперечують. Також таліби продемонстрували на державному телебаченні пропагандистський відеоролик параду, під час якого перед трибуною пройшла колона техніки з американською зброєю, різними видами бомб та поясами смертників-шахідів.

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