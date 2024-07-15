Після замаху на Трампа у Кремлі повідомили, як охороняють Путіна

У Москві кажуть про "напруженість у світі".

У Кремлі заявляють, мовляв, роблять все необхідне для безпеки і захисту "фюрера" Володимира Путіна.

Про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, для безпеки російського диктатора роблять усе необхідне з урахуванням ескалації світової напруженості. Мовляв, захист Путіна забезпечується на належному рівні.

"Її (безпеку - Ред.) посилено з урахуванням ескалації напруженості у світі та незалежно від замаху на Трампа", - наголосив Пєсков.

Як повідомлялося, речниця МЗС РФ Марія Захарова відреагувала замах на експрезидента США Дональда Трампа. Вона заявила, що в США стимулюють розпалювання ненависті до політичних опонентів.

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