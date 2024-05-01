Після затримання Іванова в Росії допитали ще одного заступника Шойгу – Цалікова: британська розвідка

Розслідування щодо заступника міністра оборони Росії Сергія Шойгу – Тимура Іванова –, ймовірно, зачепило більш високопоставленого – першого заступника міністра оборони Руслана Цалікова.

Про це пише Міністерство оборони Великої Британії.

Так, ФСБ допитала Руслана Цалікова у справі про корупцію в міністерстві обороні Росії. Руслан Цаліков, якого називають "покровителем" Тимура Іванова, був допитаний ФСБ у зв'язку зі справою Іванова.

Він, ймовірно, є третьою особою в ієрархії Міністерства оборони РФ, після міністра оборони Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Валерія Герасимова.

"Як і Іванов, Цаліков має давні зв'язки з міністром оборони Шойгу. Він працював під керівництвом Шойгу в Міністерстві з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, а потім пішов за ним спочатку до офісу губернатора Московської області, а потім 2012 року – в Міноборони", - зазначили у розвідці.

Існує також реальна можливість того, що розслідування щодо Іванова може зачепити і міністра фінансів Росії Антона Сілуанова, оскільки деякі джерела стверджують, що будівельні агентства Міноборони побудували будинок для Сілуанова.

"Корупція вже давно є проблемою в російському Міноборони. 2019 року головний військовий прокурор Валерій Петров заявив, що корупція є "практично коренем більшості проблем у правовій державі". Корупція була одним із чинників низької ефективності Росії, особливо на початку повномасштабного вторгнення до України, коли були звинувачення у протермінованих пайках росіян, неякісних шинах, а також повідомляли про розкрадання пального", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова заарештували за підозрою в отриманні хабара розміром в 1 мільйон рублів. Так звані РосЗМІ писали, що правоохоронці проводять "спеціальні заходи" на дачі Іванова у Дагестані.

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