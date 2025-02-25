Данко попередив про можливе повернення коштів, витрачених на війну з РФ.

У Словаччині висловили побоювання, що Україна використовувала війну для отримання фінансової допомоги.

Про це написав Лідер словацьких націоналістів Андрій Данко на сторінці в Facebook.

"Як Зеленський поверне три з половиною мільярди євро, які ми туди відправили? Для нас 3,5 мільярда євро – це величезні гроші. Якщо німці разом з французами і американцями вимагатимуть повернути свої гроші, Словаччина не може мовчати", – йдеться у повідомленні.

Данко сказав, що після трьох років війни люди почали розуміти, що Росія залишиться в захоплених регіонах, а Україна використала цей конфлікт для фінансової вигоди.

"Побачимо, чи зрадить Зеленський Європу і віддасть копалини Трампу, тому що тоді він буде брехати Європейському Союзу", – сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дані про допомогу США Україні, які озвучує американський лідер Дональд Трамп, значно перевищують реальні витрати. Президент Трамп заявив, що США виділили 350 млрд доларів на підтримку України, однак ця цифра не підтверджується офіційними джерелами.

Зеленський заявляв, що Україна не визнає 500 мільярдів як борг і навіть не готова фіксувати 100 мільярдів. Гранти не є боргами, і Україна не збирається приймати умови, які суперечать цій позиції.

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