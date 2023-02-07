Після землетрусу у Сирії з в’язниці втекли два десятки бойовиків “Ісламської держави”

У в’язниці на північному заході Сирії в понеділок після руйнівного землетрусу, який стався 6 лютого, збунтувалися ув’язнені. Принаймні 20 в’язнів, яких вважають причетними до терористичної організації “Ісламська держава” (ІД), втекли.

Про це повідомляє France 24 з посиланням на власні джерела у в’язниці.

Згідно з джерелом, у військовій в'язниці Раджо, розташованій поблизу кордону з Туреччиною, утримується близько 2000 ув'язнених, близько 1300 з них підозрюються у причетності до ІД. Серед полонених також є курдські бійці.

Землетрус магнітудою 7,8, епіцентр якого знаходився менш ніж за 100 км від Раджо, поблизу Газіантепа в Туреччині, завдав шкоди в’язниці: тріснули стіни та двері.

“Після землетрусу, який зачепив Раджо, ув'язнені почали бунт і взяли під контроль частину в'язниці. Близько 20 в’язнів утекли. Вважається, що вони є членами ІД”, – повідомив співрозмовник видання, який побажав залишитися невідомим.

Розташована в контрольованому повстанцями районі Сирії в'язниця Раджо контролюється протурецькими силами.

Сирійська обсерваторія з прав людини (OSHR), неурядова організація зі штаб-квартирою в Лондоні з розгалуженою мережею джерел у охопленій війною країні, підтвердила, що у в’язниці стався бунт, але втечу не прокоментувала.

Загалом у Туреччині та Сирії землетрус і його поштовхи забрали життя уже понад 4300 людей.

Нагадаємо, сейсмолог із Нідерландів Френк Хугербітс ще за три дні до катастрофи передбачив, що руйнівний землетрус станеться у Туреччині та Сирії.

Читайте також: