Після землетрусу у Туреччині фахівці зафіксували понад 75 повторних підземних поштовхів

Потужний землетрус забрав життя тисяч людей у Туреччині та Сирії.

За даними американського агентства, у Туреччині зафіксовано понад 75 підземних поштовхів.

Про це пише CNN.

За даними Геологічної служби США, після землетрусу магнітудою 7,8 на півдні Туреччини в понеділок вранці за місцевим часом сталося щонайменше 77 підземних поштовхів силою 4,0 або більше.

Три афтершоки мали магнітуду 6,0 або більше, включаючи землетрус магнітудою 7,5, який стався за 95 кілометрів на північ від епіцентру основного землетрусу.

Підземні поштовхи простягаються на понад 300 кілометрів уздовж зони розлому, яка розірвалася на півдні Туреччини, орієнтована з південного заходу на північний схід і простягається від кордону з Сирією через провінцію Малатья.

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У Сирії внаслідок землетрусу загинула сестра прем'єр-міністра країни Хусейна Арнуса.

Після сильного сьогоднішнього землетрусу у турецькому порту Іскендерун, розташованому на кордоні із Сирією, спалахнула сильна пожежа.

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