Після знищення ЧФ РФ у Севастополі окупанти хочуть влаштувати "хресний хід" із іконою

Окупанти вірять, що ікона принесе їм "перемогу" у війні проти України.

Російські окупанти хочуть влаштувати "хресний хід" у Севастополі із іконою Федора Ушакова, яка нібито була у будівлі штабу Чорноморського флоту РФ під час удару і яка вцілила. Росіяни побачили у цьому "сакральне значення" для себе.

Про це написав так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

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Він назвав це "справжнім дивом". Ба більше, російський "посадовець" вірить, що ікона принесе їм "перемогу" у війні проти України.

Смішно, та окупант наголосив, що "Федір Ушаков не програв жодної битви", натякаючи на "непереможність РФ", у яку він щиро вірить.

"Ця ікона із фігурою святого — зі штабу Чорноморського флоту. Напередодні отець Сергій мені написав, що дерев'яна рама повністю згоріла, а образ святого, написаний на дереві, уцілів і не вражений вогнем після атаки ЗСУ. Подивіться самі на фото – який стан має ікона. Ми з вами стали свідками справжнього дива!", - йдеться у його повідомленні.

У честь цього Розвожаєв запропонував РПЦ та командувачу Чорноморського флоту Віктору Соколову 15 жовтня здійснити хресну ходу із "чудотворною іконою" по всіх населених пунктах Севастополя.

Російська ікона Федора Ушакова. ФОТО: razvozhaev

Нагадаємо, у Повітряних силах прокоменутували удар по штабу Чорноморського флоту у Севастополі 23 вересня.

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки в Севастополі ліквідовано щонайменше 9 осіб. Також поранення отримали 16 осіб, серед них – російські генерали.

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