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Після знищення ХАМАСу в Газі створять новий режим безпеки - міністр оборони Ізраїлю

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Після знищення ХАМАСу в Газі створять новий режим безпеки - міністр оборони Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант / Фото: Associated Press

За словами Ґаланта, наразі триває перша фаза війни.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант на засіданні комітету з питань закордонних справ і оборони Кнесету в Тель-Авіві повідомив, що нинішня війна включатиме три фази, остання з яких - створення нового режиму безпеки в секторі Гази

Про це пише The Times of Israel.

"Третім кроком буде створення нового режиму безпеки в секторі Гази, зняття з Ізраїлю відповідальності за повсякденне життя в секторі Газа і створення нової реальності безпеки для громадян Ізраїлю і жителів (території навколо Гази)", - зазначив міністр.

За словами Ґаланта, наразі триває перша фаза війни.

"Ми перебуваємо у першій фазі, в якій відбувається військова кампанія з (авіаударами), а пізніше з (наземними) маневрами з метою знищення бойовиків і пошкодження інфраструктури, щоб перемогти і знищити ХАМАС", - додав він.

Другим етапом, як зазначив міністр, буде продовження бойових дій, але з меншою інтенсивністю, оскільки війська працюватимуть над "ліквідацією осередків опору".

А вже на третьому етапі передбачається створення нового режиму безпеки в секторі Гази.

Крім того, міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант заявив 19 жовтня військам, зібраним неподалік від Сектора Гази, що вони "скоро побачать" анклав "зсередини".

Нагадаємо, що ізраїльські солдати затримали ідеолога ХАМАСу Хассана Юсефа.

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Дата публікації
Перегляди
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