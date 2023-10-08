Після зустрічі диктаторів: КНДР різко наростила залізничні перевезення до РФ

Активність день за днем лише посилюється.

На кордоні РФ та Північної Кореї різко зросла активність залізничних перевезень.

Про це повідомляє проект Beyond Parallel американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Зазначається, що це може свідчити про початок постачання корейської зброї для потреб російської армії.

Зокрема, супутниковий знімок, датований 5 жовтня, зафіксував рекордне збільшення вантажних вагонів на залізничній станції північнокорейського міста Туманган, що на кордоні з Росією. Йдеться про 73 вагони.

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"З огляду на те, що Кім і Путін обговорили на останньому саміті деякі питання військового обміну та співпраці, різке збільшення залізничного руху, ймовірно, свідчить про постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до Росії, ймовірно, що ці поставки призначені для підтримки Росії у її війні з Україною", – йдеться в публікації.

На сьогодні активність день за днем лише посилюється, зокрема постійно збільшується кількість вантажних вагонів в Тумангані.

Зустріч Путіна та Кім Чен Ина

Зустріч президента Росії Володимира Путіна і північнокорейського лідера Кім Чен Ина відбулася в момент взаємної необхідності. Так, Москва потребує боєприпасів для війни проти України, а Пхеньяну потрібні військові технології для забезпечення безпеки режиму Кіма.

У неділю, 17 вересня, комуністичний диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин покинув Росію. Відправлення його бронепоїзда супроводжував марш “Прощання слов’янки”, яким традиційно проводжали російських солдатів на війну під час Першої та Другої світових воєн.

Раніше ми повідомляли, що дані зі супутників показують, що між Північною Корею та Росією значно зріс трафік потягів. Це почало відбуватись за день до початку повідомлень про те, що Пхеньян передає зброю Росії для війни проти України.