Є чітка вказівка президента Еквадору не постачати військову техніку країнам, які є учасницями збройного конфлікту.

Одна з країн Південної Америки — Еквадор — не передаватиме Україні старі російські гелікоптери, РСЗВ і системи ППО 1990-х років виробництва, як і загалом будь-яку військову техніку.

Про це заявила міністерка закордонних справ Еквадору Габріела Зоммерфельд під час засідання, передає El Universo.

За словами очільниці МЗС, президент країни Данієль Рой Ґілкріст Нобоа Азін дав чітку вказівку не постачати військову техніку країнам у стані збройного конфлікту.

"Еквадор є частиною Ради Безпеки ООН. У її складі ми завжди поважаємо міжнародне право та мирне вирішення суперечностей", — сказала Зоммерфельд.

Зазначимо, що Еквадор розглядав можливість передати США старі радянські озброєння, які потім Вашингтон зміг би віддати Україні, про що повідомляв раніше заступник держсекретаря Кевін Салліван.

Натомість країна хотіла отримати американські гелікоптери UH-60 Black Hawk.

Згодом в МЗС РФ "засудили" такий плани президента Еквадору.

В Москві також заявили, що зупинять експорт бананів з країни. Російське управління сільського господарства та безпеки харчових продуктів заявило про шкідників у продукті. Через це у РФ заборонили еквадорським компаніям постачати в країну банани. Проте, за даними асоціації експортерів бананів Еквадору, крихітні мухи Megaselia scalaris нешкідливі, і їх виявили лише в 0,3% вантажів.

Вже 17 лютого голова МЗС Росії провів зустріч з еквадорським президентом, після чого РФ вирішила не запрроваджувати заборону на ввезення бананів.

Тим часом російські окупанти використовують тимчасовий дефіцит снарядів у ЗСУ та активізують наступ на декількох напрямках фронту.

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