Після зустрічі з Зеленським в Орбана заявили про приналежність до "табору миру" (фото, відео)

Держсекретар Угорщини виклав фото рукостискань прем’єра країни та українського президента. А в Мережі з’явилося відео, де Орбан намагався ігнорувати Зеленського.

Держсекретар Угорщини з міжнародних зв’язків Золтан Ковач заявив, що Будапешт належить до "табору миру". Це сталося після зустрічі прем’єра країни Віктора Орбана з українським президентом Володимиром Зеленським.

Свою заяву Ковач опублікував у Мережі.

Угорський держсекретар також виклав фото, на якому Орбан і Зеленський потискають один одному руки в кулуарах засідання Євроради 9 лютого.

"Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським: Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову допомогу Україні. "Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб уникнути нових смертей. Угорщина належить до табору миру", – йдеться в заяві Ковача.

.@PM_ViktorOrban following meeting with @ZelenskyyUA: Hungary will continue to provide humanitarian and financial assistance to Ukraine. "We support an immediate ceasefire to avoid further deaths. Hungary belongs to the peace camp." pic.twitter.com/y9Rbwd9RWV — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 9, 2023

Зауважимо, що угорський прем’єр, очевидно, намагався всіляко уникати українського президента у Брюсселі. Так, у Мережі опублікований уривок відеозапису з Євроради, на якому лідери різних держав вітаються і потискають Зеленському руки. Водночас Орбан, здається, вдає, наче дуже зайнятий та ігнорує президента України.

Нагадаємо, коли Зеленський тільки-но прибув на саміт ЄС 9 лютого, то разом із лідерами країн-членів Євросоюзу позував для спільного фото. Європейські лідери зустріли українського президента оплесками і лише Орбан стояв без усмішки, опустивши руки.

Зеленський у Брюсселі: гучні аплодисменти в Європарламенті та невдоволена міміка Орбана

Читайте також: