Письменник зі Шрі-Ланки отримав Букерівську премію за роман про війну в жанрі чорного гумору

Перш ніж обрати переможця, журі однієї з найпрестижніших літературних премій прочитало 170 романів, до фінальної частини потрапили п’ятеро авторів.

У понеділок, 17 жовтня, Букерівську премію з художньої літератури отримав письменник Шехан Карунатілака зі Шрі-Ланки за сатиричний роман “Сім місяців Маалі Алмейди”, дія якого відбувається під час жорстокої громадянської війни.

Про це повідомляє Associated Press.

47-річний переможець раніше був відомий своєю публіцистикою, дитячими книжками, сценаріями та рок-піснями. “Сім місяців Маалі Алмейди” — це його другий роман. Він написаний в жанрі чорного гумору і розповідає історію вбитого військового фотографа.

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З цього приводу Карунатілака зауважив, що жителі Шрі-Ланки, яку роздирає жорстока громадянська війна, “спеціалізуються на шибеничному гуморі і жартують перед обличчям кризи”.

“Це наш механізм подолання”, — сказав він і висловив сподівання, що його роман про війну та етнічний поділ у його країні одного дня опиниться “у фантастичному відділі книгарні”.

Обираючи переможця, журі однієї з найпрестижніших літературних премій прочитало 170 романів, до фінальної частини потрапили п’ятеро авторів.

Колишній директор Британського музею Ніл МакГрегор, який очолював журі, сказав, що судді обрали книгу за "амбіції, розмах і майстерність, сміливість, зухвалість і веселість виконання".

Карунатілака отримав нагороду в розмірі 50 000 фунтів (57 000 доларів). Церемонія вручення премії відбувалася в лондонському концертному залі Roundhouse. Нагороду письменник отримав з рук британської королеви Камілли.

Нагадаємо, раніше Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну відзнаку для українських журналістів: "За відвагу, витривалість та відданість правді".

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