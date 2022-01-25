Письмові пропозиції на ультиматуми Кремля: генсек НАТО Столтенберг розкрив загальні деталі відповіді

Столтенберг зазначив, що відповідь РФ відправлять цього тижня.

НАТО паралельно із США готує надати свої письмові відповіді на так звані "гарантії безпеки" Кремля. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг розповів, що буде у пропозиціях НАТО.

Про це він розповів в інтрев'ю CNN.

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"Ми підкреслимо, що ми готові сісти (за стіл переговорі - ред.) та обговорити контроль за озброєнням, роззброєння, прозорість щодо військової діяльності, механізми зменшення ризику та інші питання, важливі для європейської безпеки", - зазначив Столтенберг.

Він також повідомив, що у відповіді буде зазначено про готовність НАТО вислухати занепокоєння Росії. Водночас Єнс Столтенберг наголосив, що у НАТО не готові поступатися Росії щодо ключових принципів. Йдеться про право кожної держави у Європі обирати свій власний шлях чи безпекові домовленості, частиною яких вона хоче бути.

Раніше повідомляли, що США мають намір у письмовій відповіді Росії виявити зацікавленість у подальшому діалозі, але відхилити ультиматум Кремля щодо НАТО.

У Білому домі повідомляють, що у письмових пропозиціях США, які наступного тижня буде надіслано до Кремля, адміністрація президента Байдена представить бачення того, як обидві сторони можуть зміцнити почуття взаємної безпеки. За словами речниці Джо Байдена Псакі, усі пропозиції, які будуть викладені, відповідатимуть позиції американської сторони, озвученій раніше на переговорах.

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