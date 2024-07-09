Пістолети Наполеона, якими він мав намір скоїти самогубство, продали на аукціоні: відома сума (фото)

Кажуть, що він хотів використати їх в ніч проти 12 квітня 1814 року.

Два пістолети, які належали французькому імператору Наполеону Бонапарту, за допомогою яких він колись мав намір накласти на себе руки, були продані на аукціоні за 1,69 мільйона євро.

Про це повідомляє BBC.

Очікувалося, що зброя, створена паризьким виробником Луї-Мареном Госсе, коштуватиме від 1,2 до 1,5 мільйонів євро.

Вони були продані на аукціоні Osenat — поряд з палацом Фонтенбло, де Наполеон намагався накласти на себе руки після свого зречення 1814 року.

Продаж пістолетів відбувся після того, як міністерство культури Франції нещодавно класифікувало їх як національне надбання та заборонило їхній експорт. Це означає, що французький уряд тепер має 30 місяців, щоб зробити пропозицію про купівлю новому власнику, ім'я якого не називається. Це також означає, що пістолети можуть залишити Францію лише тимчасово.

Пістолети Наполеона / Фото: Osenat auction house

Пістолети інкрустовані золотом та сріблом, на них вигравіровано зображення самого Наполеона у профіль.

Кажуть, що він хотів використати їх, щоб накласти на себе руки в ніч проти 12 квітня 1814 року після того, як поразка його армії від іноземних військ означала, що йому довелося відмовитися від влади.

Однак його великий зброєносець Арман де Коленкур видалив порох, а Наполеон натомість прийняв отруту, але вижив.

Пізніше він передав пістолети Коленкуру, який, зі свого боку, передав їх своїм нащадкам.

У продаж також увійшли оригінальна коробка пістолетів та різні аксесуари, зокрема, ріжок для пороху та різні стрижні для набивання пороху.

Також читайте Лист Ейнштейна із попередженням про ядерну загрозу продадуть на аукціоні: вартість приголомшує

Аукціоніст Жан-П'єр Осена повідомив, що разом із предметами продавалося "зображення Наполеона в його найгіршому стані".

Пам'ятні речі Наполеона мають великий попит. Одного з трикутників, який став частиною його бренду, у листопаді продали за 1,9 мільйона євро.

Історичний лідер повернувся до влади 1815 року після вигнання на середземноморський острів Ельба, але зазнав поразки в битві при Ватерлоо. Він помер 1821 року після другого вигнання – цього разу на острів Святої Єлени у Південній Атлантиці.

Нагадаємо, двічі викрадений шедевр Тиціана продали на аукціоні за $22 мільйони. Продаж картини встановив новий світовий рекорд для робіт італійського майстра епохи Відродження.

Читайте також: