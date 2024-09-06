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Пісторіус відповів, чи змінила Німеччина позицію щодо ударів вглиб території Росії

Пісторіус відповів, чи змінила Німеччина позицію щодо ударів вглиб території Росії

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус / Фото: Associated Press

Країна не змінила думки щодо ударів по Росії.

Німеччина не підтримує завдання ударів  Україною вглиб РФ  переданим озброєнням. Водночас наголошує на підтримці Києва.

Про це пише  The Guardian.

За словами Пісторіуса, Берлін не змінив свою позицію щодо завдання дальніх ударів вглиб території РФ наданим Києву озброєнням.

"Німеччина підтримуватиме Україна стільки, скільки буде необхідно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна передала США список цілей вглибині території РФ, які можна уразити за допомогою західних далекобійних ракет, наприклад, ATACMS.

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