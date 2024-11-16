У Німеччині знову заговорили про постачання ракет Taurus Україні

Лідер Вільної демократичної партії (ВДП) Німеччини Крістіан Дюрр заявив, що питання про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus може бути винесене на голосування у Бундестаг.

Про це він повідомив в інтерв’ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung.

"Це був би варіант. І я можу собі уявити, дивлячись на заяви Християнсько-демократичного союзу (ХДС)/Християнсько-соціального союзу (ХСС) і зелених, що така пропозиція може бути успішною", - заявив політик.

Дюрр також прокоментував ситуацію з фінансуванням допомоги Україні, зазначивши, що канцлер Олаф Шольц "поширює легенди про розпад коаліції". За словами лідера ВДП, виділити додаткові три мільярди євро допомоги Україні, які обіцяв Шольц, "було б реально при бюджеті в 488 мільярдів, але не 15 мільярдів".

"Більше того, якщо ситуація в Україні є драматичною, то в першу чергу потрібні не гроші. Ми запропонували, щоб крилаті ракети Taurus нарешті були поставлені в Україну", - додав лідер ВДП.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що урядова коаліція в Німеччині розпалася після звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який звинуватив канцлера Олафа Шольца у блокуванні військової підтримки України.

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