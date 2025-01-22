Питання "виживання": Туск закликав країни ЄС збільшити витрати на оборону

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що Європейський Союз повинен збільшити витрати на оборону, аби забезпечити своє виживання в умовах глобальної невизначеності.

Про це повідомило видання Bloomberg.

"Якщо Європа хоче вижити, вона повинна бути озброєна. Немає альтернативи — Європа повинна почати захищатися, а тому вона повинна почати витрачати європейські гроші на оборону", - зазначив Туск на сесії Європейського парламенту в Страсбурзі.

Водночас президент США Дональд Трамп, який вступив на посаду цього тижня, заявив, що очікує, щоб кожна країна НАТО витрачала щонайменше 5% свого обсягу економіки на військові потреби — це вдвічі більше, ніж поточний контрольний показник в 2%.

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Туск закликав Європейський Союз бути гнучким, креативним та рішучим "радикально" збільшити військові витрати та захистити себе від "потенційних ракетних загроз". Він підкреслив необхідність побудови сильнішої оборони, зокрема на східному кордоні ЄС.

Країни Європейського Союзу, зокрема Німеччина, наразі відкидають ідею спільного боргу для фінансування оборонних витрат, навіть попри зростаючий тиск.

"У ці часи екзистенційної небезпеки ми не повинні обмежувати нашу оборону відповідно до наших фінансів. Це навпаки: нам потрібно мобілізувати наші фінанси, щоб відповідати нашим потребам у сфері оборони", - зазначив комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс.

Паралельно Кая Каллас, головний дипломат ЄС, зазначила, що після підготовки стратегічних документів і дорожніх карт "настав час перейти до більшої кількості ракет, танків і кораблі".

У Страсбурзі Дональд Туск заявив, що найбільший торговий блок світу з майже 450 мільйонами людей переживає "дезорієнтацію" та "кризу духу", зокрема через повернення Дональда Трампа на посаду президента, що ставить під сумнів участь США у зміцненні безпеки континенту.

"Не питайте, що Америка може зробити для Європи та її безпеки – запитуйте, що ми самі можемо зробити для неї. Європа була, є і завжди буде великою", - перефразував Туск колишнього президента США Джона Ф. Кеннеді і Трампа.

Нагадаємо, Туск раніше заявив, що Росія планувала повітряний терор проти авіаліній у цілому світі.

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