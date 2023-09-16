Питання закарпатських угорців: Угорщина визнала, що блокувала вступ України до ЄС та НАТО

У Міністерстві закордонних справ Угорщини підтвердили, що Будапешт блокував вступ України до ЄС і НАТО через питання закарпатських угорців.

Про це заявив секретар Міністерства закордонних справ Угорщини Левент Мадяр.

Він визнав, що через питання закарпатських угорців Будапешт "блокував вступ України до ЄС і НАТО та її зближення з ними", і без врегулювання його занепокоєнь "нічого не зміниться".

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За його словами, крім угорців на Закарпатті сторони обговорили ситуацію з українськими біженцями в Угорщині. Зокрема, йшлося про питання навчання українських дітей в угорських школах й фінансування стипендіальної програми для українських студентів.

Зазначимо, у грудні 2023 року, коли країни ЄС мають вирішити, чи дозволити Україні розпочати переговори про вступ, Угорщина буде для Києва “міцним горішком”. Уряд Віктора Орбана, який неодноразово виявляв свою прихильність до Москви, апелюватиме до дискусій з приводу ставлення до етнічних угорців в Україні.

Напередодні Угорщина погрожує зупинити розширення НАТО під час війни. Причиною стало 10-хвилинне шведське відео, яке їй не подобається.

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