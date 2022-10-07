Пітбулі на смерть загризли немовля, 2-річну дівчинку та поранили їхню матір

У Теннессі домашні собаки напали на родину, до смерті загризши двох дітей.
В США стався трагічний випадок. Домашні пітбулі пошматували двох дітей та їхню матір.
Про це повідомляють NbcNews.
Подія сталася в окрузі Шелбі в штаті Техас. Два домашні пітбулі напали на 5-місячне немовля, 2-річну дівчинку та їхню матір. Від отриманих ран діти загинули на місці, а їхню матір доправили до лікарні.
За повідомленням місцевого шерифа, жінка перебуває у шоковому стані після пережитого, але її фізичний стан покращився.
Пітбулів приспали служби захисту тварин Мемфіса.
Раніше ми повідомляли, що на Вінничині домашній пітбуль пошматував двох дітей 8 та 9 років. Дітей доправили до лікарні, а власниця собаки відповідатиме перед законом - поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).
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