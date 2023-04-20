Пити молоко та рухатися: 109-річний чоловік, у якого нічого не болить, розкрив секрет довголіття

Чоловік насолодужється життя і не скаржиться на здоров'я.

У свої 109 років Вінсент Дрансфілд щодня мандрує містом машиною, купуючи обід, виконуючи справи та купуючи продукти. Він живе самостійно у власному будинку в Літл-Фоллз, штат Нью-Джерсі, від 1945 року.

Про це пише Today.

Столітньому жителю не потрібна допомога, щоб переміщатися між головним поверхом будинку, своєю спальнею нагорі та підвалом, де він пере. Про це каже його родина.

"Мені дуже, дуже, дуже пощастило в моєму житті. Я почуваюся ідеально", - запевнив чоловік.

"У нього не болить спина. Він не відчуває тих щоденних болів, які відчуваю я, у свої 48. У нього не болить голова, нічого подібного. Це божевілля”, — каже Еріка Ліста, онука Дрансфілда.

Випадки, коли люди живуть 100 років і більше, вже не є рідкісним явищем, але це рідкість для чоловіків, які живуть так довго. Згідно з дослідженням столітніх жителів Нової Англії, проведеним Бостонським університетом, 85% складають жінки та 15% чоловіки. Причини незрозумілі.

Дрансфілд, який народився 28 березня 1914 року, не тільки насолоджується довголіттям, але й здоровим духом і тілом. Він каже, що ніколи не мав серйозних захворювань.

Він має одну дитину, трьох онуків і семеро правнуків. Його дружина, з якою він прожив 54 роки, померла 1992 року.

Багато членів його родини нещодавно зібралися в його будинку, щоб відсвяткувати його 109-й день народження з піцою та його улюбленим морквяним тортом.

Чоловік радить займатися улюбленою справою.

Дрансфілд понад 80 років був членом місцевої волонтерської пожежної частини та деякий час був начальником.

На запитання, що принесло йому щастя і підтримувало його в житті, він відповідає: "Пожежна служба. Я зустрів так багато друзів".

Що стосується професійного життя Дрансфілда, то він працював 60 років — більшість із них менеджером з автозапчастин — перш ніж піти на пенсію в кінці 70-х років.

"Я все ще хотів працювати, але моя дружина сказала, що тобі час звільнятися", — згадує він.

Він також вважає, що молоко приносить користь організму

Дрансфілд залишив школу після 8 класу і пішов працювати на молочну ферму в 15 років, щоб допомогти прогодувати сім'ю. Він пив молоко стільки, скільки хотів, що, за його словами, дало йому здоровий імпульс, особливо під час Великої депресії в 1930-х роках.

"Я пив молоко і добре їв, тому що працював на фермі. І я часто думками повертаюся назад і думаю, що вони дали мені хороший старт у житті та для кісток у моєму тілі", — каже Дрансфілд.

Молоко все ще відіграє важливу роль у його житті: столітній чоловік п’є молочну смакову та харчову добавку щодня після сніданку.

Дрансфілд не піднімав важке і не займався в тренажерному залі, але він продовжував рухатися протягом усього життя.

"Мені був 21 рік, коли я приєднався до пожежної частини, і це вправа, яку я виконував щодня — відповідав на пожежну тривогу в Літл-Фоллз. Я був активним і вибігав, коли спрацювував будильник, протягом 40 років. Потім протягом наступних 40 років я продовжував, коли мені цього хотілося", — каже він.

Столітній житель любить італійську їжу, гамбургери, салати, молочний шоколад та інші солодощі. Він випиває чашку кави щодня, інколи п’є пиво.

У 109 років Дрансфілд все ще готує сам, хоча це зазвичай означає розігрівання супу на плиті або розігрівання готових страв у мікрохвильовці.

Дрансфілд почав курити, коли йому було 50 років, після того, як товариш запропонував йому сигарету, і вона йому сподобалася.

“Одного разу він сказав мені, що збирається просто кинути палити”, — згадує Ліста. - Він викинув сигарети, і все. Він просто більше ніколи не палив".

Дрансфілд вважає себе оптимістом. Він також має чудове почуття гумору і любить знати імена всіх у місті, каже його онука.

"У нього завжди був такий позитивний піднесений настрій, навіть коли моя бабуся померла. Він жив заради неї, але був твердо налаштований жити далі", — зазначає Ліста.

Раніше стало відомо, що уродженка США Марія Браньяс Морера стала найстарішою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннеса.

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