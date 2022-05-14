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Питимуть "Комі Колу", виготовлену в Сиктивкарі: в Росії "імпортозамістили" Coca-Cola (фото)

Питимуть "Комі Колу", виготовлену в Сиктивкарі: в Росії "імпортозамістили" Coca-Cola (фото)

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Питимуть "Комі Колу", виготовлену в Сиктивкарі: в Росії "імпортозамістили" Coca-Cola (фото)

Фото з відкритих джерел

Оскільки Coca-Cola призупинила діяльність в Росії та планує повністю залишити російський ринок через війну проти України, напій "імпортозамістили". Завод у Сиктивкарі почав випускати "Комі Колу".

Про це повідомляють засоби масової пропаганди РФ.

У республіці Комі, де розташований завод, кажуть, що попит на напій зростає із кожним днем. Крім того, "Комі Кола" "не дуже газована і не дуже солодка"

Нагадаємо, у російському Санкт-Петербурзі з'явилася інсталяція ZAMESTIM. Її зробили з перших літер назв іноземних брендів, які пішли з російського ринку через вторгнення до України.

Скріншот із відео пропагандистів / ©
Скріншот із відео пропагандистів

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