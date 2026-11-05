Хуртовина / © УНІАН

Реклама

Північну та Центральну Європу попередили про перший потужний удар зими — новий атлантичний циклон принесе значне похолодання і хуртовини. Місцями сніговий покрив сягне пів метра, а дороги опиняться під заметами.

Про це пише DobraPogoda24.pl.

Реклама

Великий циклон принесе до окремих регіонів Європи потужні снігопади, через які висота снігового покриву місцями сягатиме 50 см. На дорогах можливі значні замети та ускладнення руху.

Реклама

Антициклон надалі переміщатиметься з північного заходу Європи через центральні райони континенту в бік південного сходу. Зокрема, Польща через його вплив залишатиметься переважно без значних опадів. Водночас частіші прояснення сприятимуть подальшому похолоданню — особливо відчутним воно стане до початку другої декади листопада.

Прогнозовані снігові бурі в Європі 10 листопада 2026 року / © DobraPogoda24.pl

За межами області високого тиску погода поступово набуватиме зимового характеру. Найбільше це проявиться на півночі Європи, де проходитимуть атлантичні циклони та їхні вторинні центри. Разом із ними до регіону надходитиме холодне арктичне повітря, а снігопади накриватимуть території кількома хвилями. Як результат, зона з зимовими умовами та стійким сніговим покривом поступово розширюватиметься.

Прогнозовані снігові бурі в Європі 13 листопада 2026 року / © DobraPogoda24.pl

За актуальними прогнозами, найвища ймовірність проходження снігових циклонів зберігається у північній частині Європи, насамперед у Скандинавії. Уже найближчими днями сильні снігопади очікуються у центрально-західних і північних районах Норвегії.

Чергове масштабне погіршення погоди прогнозують приблизно на 10–14 листопада. В цей період великий циклон переміститься з північної частини Атлантики через Скандинавію — від її південних до північних районів. Водночас зона опадів буде значно ширшою за безпосередню траєкторію циклону.

Реклама

Снігопади охоплять південно-західні, центральні та північні райони Норвегії, західну й північну частини Швеції, а також Фінляндію. Опади можливі у західних і північно-західних районах Росії.

Місцями за цей період може випасти від 10 до 50 см снігу. Найбільші обсяги прогнозують уздовж західного та північного узбережжів Норвегії. Там холодне арктичне повітря взаємодіятиме з морем, створюючи сприятливі умови для розвитку конвективних снігопадів.

Прогнозовані снігові бурі в Європі 14 листопада 2026 року / © DobraPogoda24.pl

Прогнози свідчать, що до середини листопада зимова погода зі снігом охопить значно більшу територію Північної Європи. Найпомітніше це проявиться у регіонах між Скандинавією та Росією. Подальше зниження температури та встановлення морозів сприятимуть формуванню стійкого снігового покриву, що стане черговим етапом посилення зимових умов у цій частині континенту.

Водночас у Центральній Європі погодна ситуація залишатиметься іншою. На рівнинних територіях снігопади матимуть переважно локальний і короткочасний характер. Стійкіший сніговий покрив формуватиметься здебільшого в передгір’ях і горах, зокрема в районах між Піренеями, Альпами та Карпатами.

Реклама

Прогнозовані хуртовини зі сніговим покривом у Європі до 15 листопада 2026 року / © DobraPogoda24.pl

Польща, за останніми прогнозами, також здебільшого залишатиметься осторонь значних снігопадів. Винятком стануть передгірські та гірські райони, де протягом першої половини листопада можливі нові снігові опади. Однак синоптична ситуація вказує на ймовірність перших снігопадів і на рівнинній частині Польщі. Найімовірнішим періодом для цього наразі вважається проміжок між другою та третьою декадами листопада.

Зауважимо, 5 листопада до України прийшла справжня зима з морозами до -6 градусів і снігом на високогір’ї Карпат. Рятувальники закликали туристів утриматися від походів у гори через туман, вітер і нульову видимість. Холодна погода триватиме до кінця тижня з нічними заморозками, проте невдовзі в більшості областей очікується потепління.

Новини партнерів

Новини партнерів