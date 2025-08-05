Пів мільярда на ракети Patriot для України: три країни оголосили про виділення коштів

Швеція, Норвегія та Данія вдлили пів мільярда доларів на закупівлю ракет для Patriot та іншої зброї США / © portal.lviv.ua

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Швеція, Норвегія та Данія у вівторок, 5 серпня, повідомили, що внесуть до проєкту, який очолює НАТО, близько 500 мільйонів доларів США. Ці кошти спрямують на постачання американської зброї, зокрема ракет Patriot, щоб Україна могла продовжувати захищатися від Росії.

Про це пише Reuters.

Пів мільярда на зброю для України

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп минулого місяця заявив, що Сполучені Штати постачатимуть зброю Україні, яку оплачуватимуть європейські союзники, але не уточнив, як саме це відбуватиметься.

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«Цим внеском ми хочемо гарантувати, що Україна швидко отримає необхідне озброєння, одночасно зміцнюючи співпрацю НАТО в обороні України та забезпечуючи мир на українських умовах», — заявив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.

Співпраця та фінансові зобов’язання

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен зазначив, що ці кошти будуть доступні негайно, і що пізніше Данія буде готова розглянути додаткове фінансування.

«Швидкість є абсолютно критичною», — наголосив він.

Внесок Данії становить близько 90 млн доларів, а Норвегія заявила, що надасть приблизно 146 млн доларів. Швеція повідомила, що її внесок у пакет, який включає ракети Patriot та інше обладнання для протиповітряної оборони, а також протитанкові боєприпаси, становить 275 млн доларів.

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«Подальше постачання такого роду американських оборонних матеріалів, які Європа не може надати в достатній кількості, є вирішальним для обороноздатності України», — сказала журналістам заступник прем’єр-міністра Швеції Ебба Буш.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив подяку трьом країнам Північної Європи за їхні швидкі дії з фінансування пакета допомоги. За його словами, НАТО координуватиме ініціативу, яка фінансується європейськими членами Альянсу та Канадою, і буде розділена на пакети вартістю приблизно по 500 мільйонів доларів. Нідерланди в понеділок стали першою країною, яка оголосила про свою участь із внеском у 500 мільйонів євро (приблизно 540 млн доларів). Згідно з даними на урядовому сайті Швеції, станом на кінець березня цього року країна надала Україні допомоги на близько 8,8 млрд доларів.

Нагадаємо, ЗСУ представили зброю, яка полює на ворожу авіацію. Новий бойовий робот може вражати повітряні цілі з укриття і вже пройшов випробування в бою.