Пів сотні літаків скинули 100 авіабомб на секретний бункер Хаменеї у Тегерані: деталі

Атака на Тегеран. / © Associated Press

У п’ятницю, 6 березня, 50 ізраїльських літаків здійснили удар по підземному бункеру, побудованому для верховного лідера в центрі Тегерана. На комплекс було скинуло 100 авіабомб.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю, пише Sky News.

За даними ЦАХАЛ, операцію було проведено сьогодні вранці в центрі Тегерана, а бункер розташований під комплексом керівництва іранського режиму. Сам комплексом розташований по кількох вулицях, зокрема він має «багато точок входу та кімнат для зібрань» високопоставлених членів іранського терористичного режиму».

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий під час перших американо-ізраїльських ударів минулої суботи.

«Хаменеї було ліквідовано до того, як він зміг скористатися бункером під час операції „Ревучий лев“, але комплекс продовжував використовуватися високопосадовцями іранського режиму», — йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

Зазначається, що військові Ізраїлю кілька разів завдавала ударів по об’єктах іранського «комплексу керівництва» в Тегерані під час конфлікту.

Оприлюднені відеозаписи ударів. Фото: Sky News.

Ліквідація Хаменеї

Зранку 28 лютого під час початку операції США і Ізраїлю було атаковано палац верховного лідера Ірану Алі Хаменеї в Тегерані. На об’єкт скинули 30 бомб. На супутникових знімках було видно сильні руйнування резиденції. Стало відомо, що аятолу було ліквідовано разом з членами його родини.

Окрім того, у результаті іншого удару по сусідній будівлі загинуло вісім високопосадовців Ірану. Згодом Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала ударів по кількох об’єктах комплексу, зокрема, по бюро президента Ірану та штаб-квартиру Верховного управління національної безпеки.