Пів світу тільки те й робить, що стає перед Путіним на коліна: в МЗС Німеччини розкритикували "політиків миру"

В МЗС Німеччини впевнені, що лише Путін може закінчити війну в Україні, вивівши звідти свою армію.

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що закінчення війни на умовах Росії "несе в собі загрозу нового насильства".

Про це німецька дипломатка сказала в інтерв'ю виданню Berlin.Table.

"Але за цим стоїть те, що хтось хотів би просто прийняти мир, продиктований Росією. І ми бачимо на прикладі Білорусі, що відсутність війни не означає миру чи навіть припинення насильства, тому що люди не живуть ні в безпеці, ні в свободі" - зазначила міністерка.

Голова МЗС Німеччини повторила фразу генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга: "Якщо Україна припинить воювати - не буде більше України".

"Річ у тім, що лише від російського президента залежить, чи зможуть українці знову жити в мирі та свободі. Російський президент розпочав цю жорстоку агресивну війну. І тільки він може її закінчити. Якщо Росія припинить бомбити і виведе своїх солдатів - буде мир. Якщо Україна припинить воювати - не буде більше України" - сказала вона.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента прокоментували тему так званих перемовин з РФ, яких так прагне країна-агресорка. Радник керівника Офісу президента наголосив, що у разі здійснення таких переговорів із Росією, країна-терористка позбудеться відповідальності та необхідності внутрішньої трансформації.

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