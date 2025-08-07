Південь Франції охопив вогонь, якого не бачили від 1940-х: що відбувається

Південь Франції охопив вогонь / © Reuters

Реклама

У південному департаменті Од, Франція, вирує наймасштабніша за десятиліття лісова пожежа, яка вже знищила понад 16 тисяч гектарів території. Стихія охопила ліси, луки та житлові будинки і досі лишається неконтрольованою.

Про це повідомляє телеканал BFMTV.

Пожежа почалася у вівторок і вже стала найбільшим стихійним лихом у Франції цього літа. Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру назвав подію “катастрофою небаченого масштабу”, підкресливши надзвичайну серйозність ситуації.

Реклама

Міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо, який прибув на місце події, заявив, що це найбільша за площею лісова пожежа у Франції з 1949 року. За його словами, вогонь уже знищив територію, еквівалентну сумарному обсягу пожеж у 2019, 2020 і 2021 роках, а також удвічі більшу площу, ніж 2023 року.

Вогонь не пощадив і приватне майно: згоріли або були пошкоджені 25 житлових будинків і 35 автомобілів.

Трагедія вже забрала життя: загинула 65-річна жінка, яка відмовилася евакуюватися вчасно. Ще 13 осіб постраждали, з них 11 — рятувальники. Крім того, троє людей вважаються зниклими безвісти.

Наразі пожежу не вдається повністю взяти під контроль. Вогонь продовжує поширюватися, хоча й повільніше, ніж у попередні дні. Основне завдання рятувальників — не допустити поширення полум’я на нові ділянки та стримати його просування до населених пунктів.

Реклама

Уранці вітер, що ускладнював гасіння, дещо стих, однак у другій половині дня очікується його посилення, що може знову ускладнити ситуацію.

Для місцевих мешканців, які були змушені покинути домівки, влада розгорнула 17 центрів допомоги.є

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Британській Колумбії риба, яку випустив птах, зачепила електролінії, спричинила іскру та підпалила суху траву.