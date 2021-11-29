Південь Індії потерпає від рекордних повеней: затоплено кілька штатів

Нинішній сезон дощів рекордний.
На півдні Індії сильні опади спровокували масштабну повінь: паводки охопили кілька штатів та великі міста.
Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє видання India Times.
Найбільше від води потерпає штат штат Таміл Наду та його столиця Ченнай. У регіоні мешкає понад шість мільйонів людей. Протягом місяця, за інформацією метеорологів, там випало 1 тис. мм опадів. Утім, зливи припиняться лише за день-два.
У штаті запровадили надзвичайний стан. Затопило багато навколишніх сіл, а тому звідти евакуюють людей.
Слід зауважити, що нинішній сезон дощів рекордний. Він триває довше, зокрема через кліматичні зміни. Крім того, це третій раз за 200 років, коли в листопаді фіксували таку кількість опадів.
Як повідомлялося, на півдні Індії через масштабну повінь загинуло щонайменше 30 людей, близько сотня - зникли безвісти, а тисячі - залишилися без житла. У результаті паводків затоплено багато населених пунктів. Деякі з них відрізані від інших міст, а також залишилися без електрики. Злива спричинила багато зсувів ґрунту. Це зруйнувало будинки та багато об'єктів інфраструктури.
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