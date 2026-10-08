Південна Корея після скандалу з пальним для РФ зробила несподівану заяву: що кажуть у Сеулі

Південна Корея постачає пальне до РФ / © Associated Press

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Південна Корея вдасться до «юридичних заходів», якщо під час перевірки з’ясується, що транспортування пального з її портів до Росії відбувалося з порушенням національного законодавства.

Про це заявив уряд країни у відповідь на матеріал видання The Guardian щодо постачання нафтопродуктів до держави-агресорки.

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Південна Корея не заперечує постачань палива до РФ: що там заявляють

У спільній заяві міністерств закордонних справ, торгівлі та митної служби Південної Кореї зазначили, що влада наразі вивчає додаткові відомості стосовно фактів відвантаження, висвітлених у розслідуванні.

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«Якщо за результатами перевірки буде встановлено, що наші закони та нормативно-правові акти були порушені, ми плануємо діяти відповідно до закону».

Приводом для реакції стало розслідування The Guardian щодо поставок палива до РФ, бази даних портів та судноплавних трекерів. Журналісти з’ясували, що в липні та серпні з кількох південнокорейських портів на російський Далекий Схід відправили понад 176 тисяч тонн пального, переважно дизелю. Для цього сім танкерів здійснили 14 рейсів.

Три із залучених суден перебувають під санкціями Великої Британії та Євросоюзу. У розслідуванні йшлося, що один з танкерів отримав близько 26 тисяч тонн пального шляхом перевантаження з судна на судно на рейдовій стоянці поблизу південного порту Йосу.

Аналітик фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) Ісаак Леві зазначив, що ця торгівля підриває санкційний режим і підтримку України з боку Південної Кореї.

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Південна Корея збільшила імпорт через суттєві проблеми з пальним у РФ після ударів українських дронів. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, у червні обсяги перероблення на російських НПЗ впали до найнижчого показника за понад 20 років, а виробництво дизелю скоротилося майже на 30% порівняно з минулим роком.

Урядовці в Сеулі уточнили, що перероблені нафтопродукти не підпадають під чинні обмеження експорту Південної Кореї щодо Росії. За їхніми словами, обмеження стосуються переважно промислового обладнання, електроніки та автомобілів.

Також урядовці зазначили, що факт експорту пального саме південнокорейського походження, як-от дизелю, наразі «не підтверджений».

Вони додали, що жодна партія дизельного, авіаційного чи автомобільного пального не проходила митного оформлення з Південної Кореї до Росії саме як експорт. Хто саме виступав власником чи продавцем цього вантажу, залишається невідомим.

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Там пообіцяли вивчити реальні маршрути танкерів, їхні відхилення від заявлених курсів і причини таких дій.

За даними розслідувачів, три підсанкційні танкери перед рейсами до Владивостока заявляли південнокорейській владі, що прямують до портів Японії або Сингапуру. Крім того, танкер під російським прапором «Арам Хачатурян», який не перебуває під санкціями, у липні та серпні тричі завантажувався в Ульсані й щоразу вказував інший пункт призначення, крім Росії, проте йшов кожен раз до РФ.

Ситуація вже викликала резонанс на дипломатичному рівні. Радник президента України Володимира Зеленського цього тижня зауважив, що такі постачання перебувають у «різкому контрасті» із санкційною політикою Південної Кореї.

У відповідь Офіс президента Південної Кореї назвав такі заяви «помилковими та недоречними» й звернувся до української сторони з проханням утриматися від публічних коментарів, які можуть зашкодити міжнародній репутації країни.

У МЗС України закликали надати роз’яснення та запевнили, що мають власні дані щодо таких постачань.

Південна Корея різко наростила постачання пального до Росії

Нагадаємо, Південна Корея стала одним із найбільших постачальників пального до Росії на тлі скорочення російського перероблення через удари українських дронів. Згідно з розслідуванням The Guardian, у липні та серпні з південнокорейських портів на російський Далекий Схід було доправлено понад 176 тисяч тонн нафтопродуктів — переважно дизельного пального.

Тільки у серпні на Південну Корею припало 31% усього морського імпорту пального до РФ, за чим країна поступилася лише Індії.

За два місяці сім танкерів здійснили 14 рейсів між країнами, причому частина суден перебуває під західними санкціями. Для приховування маршрутів і кінцевих пунктів призначення екіпажі заявляли хибні напрямки — Японію чи Сінгапур — або здійснювали перевантаження пального з судна на судно у морі біля порту Йосу.

Серед покупців у південнокорейських постачальників зазначаються підсанкційні компанії «Роснефть» і ННК, а саме пальне імпортується для потреб російської економіки та воєнної машини.

Скандал України та Південної Кореї продовжується

Дипломатичний скандал України та Південної Кореї виник через передавання Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, які потрапили в український полон на Курщині та виявили бажання переїхати до Сеула.

До домовленостей про їхню передачу через третю країну лідери обох держав дійшли у липні, а сама операція відбулася на початку вересня. Однак після того, як Володимир Зеленський публічно оголосив про це на Генасамблеї ООН, південнокорейська сторона звинуватила Україну в порушенні конфіденційності через загрозу родинам полонених у КНДР і зажадала вибачень.

Київ у відповідь наголосив, що суспільство має право знати про долю полонених, а деталі спецоперації розкриті не були. Речник МЗС України Георгій Тихий пояснив, що передавання полонених було жестом доброї волі, а скандал спричинений різницею у трактуванні домовленостей про режим конфіденційності.

Коментуючи заяву міністра закордонних справ Південної Кореї про нібито «вибачення» з боку України, Тихий уточнив, що очільник МЗС Андрій Сибіга у приватному листуванні лише висловив жаль через сам факт переходу ситуації в публічний обмін критикою, а не просив вибачення. Наразі сторони продовжують непублічну дипломатичну роботу через закриті канали.

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