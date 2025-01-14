Південна Корея готова забрати до себе полонених північнокорейців: яка умова

Уряд Південної Кореї планує провести консультації з Україною щодо передавання північнокорейських солдатів, яких ЗСУ захопили в полон на Курщині, якщо самі північнокорейці попросять про це.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Південної Кореї Лі Чже Вонг, передає Yonhap.

"Оскільки північнокорейські солдати є нашими громадянами згідно з Конституцією, уряд планує провести переговори з Україною, якщо вони вимагатимуть дезертирства до Південної Кореї", – сказав речник.

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Зауважимо, шо Конституція Південної Кореї визначає весь Корейський півострів своєю територією, фактично визнаючи всіх жителів півострова її громадянами. КНДР Сеул визначає як територію, тимчасово захоплену сепаратистами.

Представник міністерства, однак, заявив, що жоден із двох полонених солдатів не висловлював наміру втекти на південь, додавши, що відповідні органи Південної Кореї наразі спілкуються з Україною щодо цих питань.

Нагадаємо, що 11 січня ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.

Полонені КНДРівці не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї.

12 січня президент Зеленський опублікував перше відео допиту полонених північнокорейців. Один з полонених солдатів КНДР заявив, що хоче залишитися в Україні.

Сьогодні президент опублікував друге відео допиту.

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