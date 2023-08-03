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Південна Корея може взяти участь у саміті щодо української "формули миру" у Саудівській Аравії - Yonhap

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Південна Корея може взяти участь у саміті щодо української "формули миру" у Саудівській Аравії - Yonhap

Південна Корея може взяти участь у саміті щодо України у Саудівській Аравії - Yonhap / Фото: Getty Images

За даними західних ЗМІ, на зустріч запрошено кілька західних країн і великих країн, що розвиваються, зокрема Індію та Китай.

Південна Корея розглядає питання участі в багатонаціональних переговорах щодо України в Саудівській Аравії, які відбудуться цими вихідними. Одне із ключових тем - українська "формула миру".

Про це повідомило дипломатичне джерело виданню Yonhap.

За інформацією джерела, уряд Південної Кореї розглядає можливість відправлення високопоставленого чиновника з Управління національної безпеки президента для участі в дводенній зустрічі, яка має розпочатися в прибережному місті Саудівської Аравії Джидда в суботу, 5 серпня. 

Видання пише, що раніше іноземні ЗМІ повідомляли, що на зустріч запрошено кілька західних країн і великих країн, що розвиваються, зокрема Індію та Китай, щоб обговорити "українську формулу миру". За їхніми словами, Росію до переговорів не запрошували.

"Участь Сеула у зустрічі може свідчити про його щораз більшу дипломатичну участь в українському питанні", - йдеться у статті ЗМІ.

Підтримка Південної Кореї у війні проти РФ

Нагадаємо, Reuters з посиланням на заяву заступника радника президента цієї країни з національної безпеки Кіма Те Хьо писав, що Південна Корея допоможе ЗСУ впоратися з російськими щільними мінними полями. Ця країна є значним експортером зброї, однак вона не постачає Україні летальної збро, оскільки це може негативно позначитися на стосунках з РФ та можливості впливати через Мосвку на режим комуністичної Північної Кореї.

Раніше у Міністерстві національної оборони Південної Кореї повідомили про новий пакет нелетальної допомоги Україні, не надавши додаткових подробиць.

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Дата публікації
Перегляди
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