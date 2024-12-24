Південна Корея на межі нового скандалу: Демократична партія знову вимагає імпічменту президента

Демократична партія, яка має більшість у парламенті, подала до поліції заяву на Хана, звинувативши його у підтримці спроби Юна оголосити воєнний стан.

Опозиційна Демократична партія Південної Кореї заявила про намір ініціювати імпічмент чинному президенту Хану Дак Су через звинувачення у сприянні затримці розслідування спроби запровадження воєнного стану колишнім президентом Юн Сок Йолем.

Як повідомляє Reuters, Хан Дак Су, який був призначений прем’єр-міністром у 2022 році, обійняв посаду після того, як Юн Сок Йоля відсторонили від виконання обов’язків президента. 14 грудня Національна асамблея затвердила імпічмент Юна, а Конституційний суд почав розгляд справи про державну зраду.

Демократична партія, яка має більшість у парламенті, уже подала до поліції заяву на Хана, звинувативши його у підтримці спроби Юна оголосити воєнний стан. Крім того, партія вимагає прийняття закону про призначення спеціального адвоката для розслідування заколоту. Якщо цього не станеться до 24 грудня, Демократична партія обіцяє розпочати процедуру імпічменту.

“Затримки в розслідуванні свідчать про небажання прем’єр-міністра дотримуватись Конституції, що фактично визнає його роль у підтримці заколоту”, — заявив лідер Демократичної партії Пак Чан Де. Він також звинуватив Юна в навмисному саботажі судового процесу, зокрема у відмові приймати повідомлення від Конституційного суду. “Будь-яке зволікання у справі про імпічмент лише готує ґрунт для нового заколоту”, — додав він.

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У відповідь правляча Народна партія звинуватила Демократичну партію у використанні “політики імпічменту” для просування власних політичних цілей. Конституційний суд, зі свого боку, вирішив продовжити розгляд справи, визнавши відмову канцелярії президента співпрацювати завершеною.

Юн Сок Йоля вже двічі викликали на допит, проте поки невідомо, чи з’явиться він. Поліція двічі намагалася провести обшук у його офісі, але наштовхнулася на перешкоди з боку служби безпеки. У підсумку правоохоронці направили запит на збереження доказів, зокрема даних із захищених серверів зв’язку.

Нагадаємо, що 3 грудня Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан, звинувативши Демократичну партію у зв’язках із КНДР та антидержавній діяльності. Проте під тиском уряду та парламенту він скасував цей указ через шість годин.