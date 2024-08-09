Південна Корея нарешті заборонила собаче м'ясо: як туристи описують його смак

Раніше в країні щороку вирощували та вбивали сотні тисяч собак.

Південна Корея нарешті запровадила заборону на собаче м'ясо.

Про це повідомляє Daily Star.

Багатовіковій традиції їсти м'ясо кращого друга людини було покладено край завдяки ухваленню законопроєкту, який активісти раніше охрестили "історією в процесі становлення".

Раніше в Південній Кореї щороку вирощували та вбивали сотні тисяч собак, але законопроєкт, спочатку ухвалений у січні цього року, набув чинності в середу, 7 серпня.

Тепер увага уряду переключилася на виплату компенсацій понад 5600 магазинам у вітчизняній індустрії собачих ферм, що перебуває на межі закриття.

Міністерство безпеки харчових продуктів та лікарських засобів Південної Кореї відшкодує вартість втраченого обладнання та витрати на ремонт для зміни місця, а також грошові пакети для дистриб'юторів м'яса чи власників ресторанів.

Однією із людей, які відвідали такий ресторан, щоб спробувати рагу з собачого м'яса під назвою босинтан, була тревелблогерка Мелані Фергюсон з Ванкувера, Канада.

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"Це, напевно, найспірніше, що я зробила", - написала Мелані у своєму блозі в січні, після того, як законопроєкт був вперше ухвалений. "Коли я жила в Південній Кореї, мої старі друзі часто дорікали мені за азійський стереотип".

Найвідоміша страва – босинтан, рагу з собачого м'яса, шановане як джерело життєвої сили в суворі зими або спекотні дні літа.

"Цю страву я їла у Сеулі. Лише один раз, тому що я не могла нікого переконати приєднатися до мене", - продовжила Мелані. "Коли рагу з'явилося на моєму столі, я мушу визнати, що воно мало апетитний вигляд. Після того, як воно охололо, я використала свої металеві палички для їжі, щоб відкусити свій перший шматочок".

Вона описала смак як яловичину, але сказала, що воно пахло собачим м'ясом.

Мелані продовжила: "На смак воно теж було смачним. Як і яловичина, м'ясо було ніжним та жилистим. Я, звичайно, відчувала запах собаки, але він був не таким сильним, як запахи інших інгредієнтів рагу, що долинали до мого носа. Я їла, доки не наїлася".

Втім, за останні роки популярність споживання собачого м'яса в Південній Кореї різко впала, особливо серед молоді.

Нагадаємо, в Італії ціну на гавайську піцу підняли у десять разів. Італійці дуже не люблять гавайський варіант піци з ананасами.

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