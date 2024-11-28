Південна Корея нібито відмовила Україні навіть у продажі озброєння: що просив Київ

Україна хотіла саме замовити озброєння, а його вибір був дуже зваженим і об'єктивно враховував цілий ряд нюансів та можливих пересторог з боку Сеула.

Візит української делегації, на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим, до Південної Кореї скоріш за все завершився без жодного позитиву у питанні отримання південнокорейського озброєння. Водночас йшлося про прохання допомоги. Україна приїхала закуповувати, але все одно отримала відмову.

Як мінімум про це повідомив один з найбільших корейських телеканалів SBS. У своєму сюжеті він зазначив, що українська делегація під час зустрічей, включно із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, підіймало питання закупівлі, в першу чергу, ЗРК KM-SAM (також відомий як Cheongung). А також РЛС для системи протиракетної оборони та контрбатарейні радари.

У продажі цих виключно оборонних видів озброєння, як повідомляють корейські журналісти, було відмовлено. Як зазначили корейські джерела, це ще можливо пояснити розписаним до 2030 року контрактами. Бо KM-SAM виготовляється для власних збройних сил, а також для Саудівської Аравії, ОАЕ та Іраку, який у вересні 2024 року законтрактував высым батарей за 2,8 млрд доларів.

Але, як пише Defense Express, Україна просила продати і артилерійські боєприпаси, а якщо не їх, то лише вишибні заряди до них. І також безрезультатно. А цьому вже важко знайти будь-які пояснення окрім прямого небажання Сеулу. На тлі цього про можливість посилитись танками K2, САУ K9 чи аналогом HIMRAS, K239 Chunmoo, можна не згадувати.

Більше того, повідомляється, що корейські оборонні компанії, включно із гігантами LIG Nex1, Hanwha та Hyundai Rotem отримали інструкції від міноборони щодо утримання від контактів з Україною. Причиною названі законодавчі ускладнення постачання озброєння до країни, яка знаходиться у стані війни.

Водночас якраз про зняття цих обмежень у червні цього року у Південній Кореї почали говорити на фоні союзу РФ та КНДР. Але попри дію цього союзу й участь військ КНДР у війни проти України, Сеул вочевидь ці обмеження не зняв. Більше того, це рішення точно не вкладається у дуже агресивну експансію Кореї на оборонних ринках.

Defense Express зазначив, що якщо таке рішення південнокорейського уряду підтвердиться офіційно, то це об'єктивно буде дуже несподіваним та знаходитись поза межами простих пояснень. Більше того, Україна хотіла саме замовити озброєння, а його вибір був дуже зваженим і об'єктивно враховував цілий ряд нюансів та можливих пересторог з боку Сеула.

"А єдиною причиною такого рішення Південної Кореї називається прихід до влади у США Дональда Трампа. А це значить, що без чіткого сигналу Сеулу з боку вже нової американської президентської адміністрації рішення корейців навряд може бути змінено", – підсумовує видання.

Раніше вже йшлося про те, чому Південна Корея не поспішає надавати Україні військову допомогу. Зокрема керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак назвав три причини цього.

Міністр оборони України Рустем Умєров відвідав Південну Корею: про що домовились?

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